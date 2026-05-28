Спасатели Подмосковья ликвидировали последствия дорожной аварии в Богородском округе

В районе СНТ «Елочка» столкнулись три автомобиля: автобетоносмеситель и две легковушки. В результате один из легковых автомобилей вылетел в кювет и перевернулся.

На место оперативно прибыли спасатели, сотрудники ГИБДД и медики. Водители грузовика и одной легковушки смогли самостоятельно покинуть транспортные средства.

Водителю перевернутой машины — мужчине 1986 года рождения — помогли выбраться очевидцы, а пассажирку 1984 года рождения зажало в салоне. Спасатели воспользовались специальным инструментом и срезали поврежденные детали кузова. После этого женщине наложили бандаж на шею и переместили на носилки. С многочисленными ушибами, подозрением на перелом грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму она была госпитализирована.

В завершение специалисты очистили проезжую часть от разлитого топлива разбитых деталей автомобилей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Дмитровский техникум, где действует уникальный медико-спасательный кластер.