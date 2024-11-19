ООО «ЦОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 2 декабря
ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://rts-tender.ru; http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 19.11.2024 в 20:00 по 29.11.2024 до 14:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация, примеры документов и порядок участия: http://torgi.gov.ru, https://rts-tender.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru
Извещение № 1 (повторные) торги состоятся 02.12.2024 в 12:00
1. 27\100 доли в праве соб. на жил. пом. общ.пл. 93,9 кв.м., МО, г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1А, кв.7, КН 50:05:0000000:23080 НЦ 680000р. Соб.: Усенко И.А. П.328-ЦОТ
2. КВ: 34,5 кв.м., МО, г. Раменское, ул. Высоковольтная, д.22, кв. 777, КН 50:23:0110306:769 НЦ 3494520р. Соб.: Калыгин Д.Н. П.336-ЦОТ
3. Кв-ра: 49,5кв.м. МО, г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. 120, кв. 27; КН 50:17:0000000:27697 НЦ 3461880р. Соб.: Каминский И.Я. П.338-ЦОТ
4. Жилое пом. общ.пл. 36.1 кв.м., МО, г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул.Народного Ополчения, д.З, кв.28, КН 50:14:0000000:46456 НЦ 2964800р. Соб.: Фирсов А.Н. П.348-ЦОТ
5. КВ: 38кв.м., МО, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 61/7, кв 12, КН 50:22:0000000:55615 НЦ 3616240р. Соб.: Намозов Б.Б. П.352-ЦОТ
ЭТП: http://rts-tender.ru
Извещение № 2 (первичные) торги состоятся 02.12.2024 в 12:00
1. КВ: 49.6 кв.м., МО,, г. Волоколамск, с. Теряево, ул. Морских Пехотинцев, д. 12,, кв. 8, КН 50:07:0010502:1796 НЦ 1758400р. Соб.: Морозова Е.Ю. П.375-ЦОТ
2. Апартамент общ.пл. 34,3 кв.м. назн.: неж. пом., МО, Одинцовский муниципальный рн., сельское пос. Барвихинское, деревня Раздоры, ул. Липовой Рощи, д. 1, корп. 2, апартамент 259; КН 50:20:0010112:4541 НЦ 5657990,4р. Соб.: Валетчик Е.Л. П.358-ЦОТ
3. Зем.уч. общ.пл. 831+/- 10 кв.м., МО, Пушкинский рн., Марьина гора, КН 50:13:0040338:3392 НЦ 1782000р. Соб.: Михалкин М.В. П.367-ЦОТ
4. Зем.уч. общ.пл. 600+-9кв.м,Московская, р-н Солнечногорский, с/пос. Кутузовское, в рн.е д. Брехово, СНТ «Вахнеевка», участок 109, КН 50:09:0070403:612 НЦ 1512210р. Соб.: Носиков И.А. П.370-ЦОТ
ЭТП: http://toktrade.ru
Извещение № 3 (повторные) торги состоятся 02.12.2024 в 12:00
1. КВ: 44,70 кв. м., МО, г. Электросталь, пр-кт. Южный, д. 3, корп. 1, кв. 50; КН 50:46:0030102:837; НЦ 2584000р. Соб.: Пронь В.Д. П.332-ЦОТ
2. КВ: 59,3 кв.м., МО, г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 6, кв.1, КН 50:25:0010108:1020 НЦ 1474920р. Соб.: Полякова Т.А. П.337-ЦОТ
3. КВ: 42,6 кв.м., МО, г.о Кашира, д. Топканово, ул. Новая, д.1, кв.5, КН 50:33:0000000:55710 НЦ 1268200р. Соб.: Люткевич И.А. П.343-ЦОТ
4. КВ: 58 кв.м., МО, г. о. Щёлково, д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, д. 1 к. 6 кв. 8, КН 50:14:0040341:1338 НЦ 2978400р. Соб.: Аксенов Т.У. П.347-ЦОТ
5. Жилой дом 32,2 кв.м.,КН 50:24:0060502:422, МО, Орехово-Зуевский р-н, д.Беливо, с.п. Новинское, д. 112; ЗУ пл. 3000 кв.м., КН 50:24:0060502:174, МО, Орехово-Зуевский р-н, д.Беливо, с.п. Новинское, д. 112 НЦ 2127040р. Соб.: Андреасян Р.М. П.351-ЦОТ
ЭТП: http://toktrade.ru