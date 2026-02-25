Операторы кол-центра БТИ Подмосковья с начала года отработали 9,1 тыс. обращений
Операторы кол-центра БТИ Подмосковья с начала года отработали 9,1 тыс. обращений. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«Количество обращений демонстрирует высокий уровень доверия населения к БТИ и подтверждает необходимость развития современных каналов коммуникации между государством и гражданами», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
В большинстве случаев жителей волновали вопросы технической инвентаризации объектов недвижимости, оформления техпланов, межевания участков и перепланировки жилья.
По итогам 2025 года специалисты кол-центра отработали свыше 99,5 тыс. звонков.
