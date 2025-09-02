Операторы Системы-112 Подмосковья за лето приняли более 2,5 млн вызовов

Операторы Системы-112 Подмосковья за лето обработали более 2,5 млн вызовов. Часто обращения были связаны с отдыхом на природе, происшествиями на водоемах и во время сбора грибов.

Из общего числа обращений, поступивших на номер 112 летом, порядка 60% были адресованы медикам. Примерно треть вызовов была передана в полицию. Оставшиеся 10% пришлись на пожарных, специалистов газовой службы и других оперативных подразделений.

За лето поступило около 1 тыс. обращений, связанных с пропажей грибников в лесах, а также свыше 100 вызовов по происшествиям на водоемах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров-медиков за их труд.