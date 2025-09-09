Опиловку деревьев провели в 10 округах Подмосковья для безопасности дорожного движения

В Подмосковье для обеспечения безопасности участников дорожного движения провели опиловку деревьев в 10 округах. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели на 10 участках региональной дорожной сети, на которых видимость была ограничена растительностью. В частности опиловку провели в Шатуре, Пушкино, Истре, Егорьевске, Долгопрудном, Орехово-Зуево, Коломне, Луховицах, Балашихе и Чехове.

К примеру, в Истре работы провели на улице Победы в Дедовске, а в Орехово-Зуево — на Вокзальной улице в поселке Авсюнино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Павловской Слободе запустили движение по новой двухполосной дороге.