Орден Мужества вручили семье погибшего участника СВО в Подольске

В Подольске семье погибшего участника СВО вручили орден Мужества. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Награду передал семье военный комиссар Подольска Вадим Мокляк. Замглавы муниципалитета Игорь Семенов выразил слова поддержки и благодарности родителям военнослужащего.

В 2023 году житель округа Дмитрий Цыганков отправился добровольцем в зону спецоперации. В ноябре 2024-го он погиб в Кременной в возрасте 40 лет.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье участникам спецоперации оказывают около 30 региональных мер соцподдержки.