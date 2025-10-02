Останки 18 советских воинов предали земле в Подмосковье

Останки 18 советских воинов, погибших в ходе обороны Москвы в 1941 году, предали земле в подмосковном Одинцово. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Церемонии прощания с бойцами проходили на протяжении нескольких дней в деревнях Ершово и Капань, а также в селе Михайловское. В мероприятиях приняли участие более 300 человек — представители администрации округа, молодежных и патриотических организаций, ветераны, поисковики и местные жители.

«Проведенные захоронения — это часть планомерной работы по поиску и погребению погибших защитников. Все они сражались за нашу Родину, и мы обязаны предать их земле с достоинством», — подчеркнула глава министерства Екатерина Швелидзе.

В Ершово захоронили останки безымянного красноармейца, найденные у деревни Фуньково. В Михайловском предали земле останки девяти солдат. Их имена тоже не установили. В деревне Капань предали земле останки восьми красноармейцев. Имена трех погибших удалось установить. Ими оказались Федор Смирнов 1920 года рождения из деревни Любки Нижегородской области, Хасан Сафаров 1918 года рождения из села Киргиниса Азербайджанской ССР и Петр Бабенко из Новороссийска.

