Губернатор Подмосковья: более 1 тыс. бойцов СВО прошли реабилитацию в центрах-флагманах региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе трех флагманских реабилитационных центров Подмосковья. В них оказали помощь более чем 1 тыс. участников СВО.

Реабилитационные центры-флагманы Подмосковья — это «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-Центр» в Коломне и Национальный центр им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде.

В «Ясенках» работает 11 специализированных программ, которые охватывают направления от физической терапии до психологической поддержки. В числе уникальных проектов — «Школа ходьбы на протезе» и «Активная коляска».

«Протэкс-Центр» более 30 лет производит протезы из современных материалов с «умной» прошивкой. Протезы изготавливают индивидуально.

В Центре им. Мещерякова проходят реабилитацию бойцы с потерей слуха или зрения. Здесь делают акцент на социальную реабилитацию: участники осваивают новые профессии. Обучение проходит по 11 специальностям.

«Для наших парней это не просто медицинская помощь, а возможность вернуться к полноценной жизни», — подчеркнул губернатор.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стартовало обучение по проекту «Герои Подмосковья».