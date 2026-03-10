Отделение реабилитации на 60 коек построят в рамках реконструкции санатория в Звенигороде

В Звенигороде в рамках реконструкции санатория Сеченовского университета построят отделение медицинской реабилитации на 60 коек, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Под новый корпус реконструируют здание бывшего гаража санаторного комплекса. Объект расположен на Звенигородском шоссе. Общая площадь здания составит около 4 тыс. кв. м.

Внутри обустроят палаты, кабинеты врачей и диагностики, залы ЛФК, кабинеты физиотерапии и другое. Здесь будут работать порядка 89 человек, в том числе психологи и специалисты по ЛФК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске появится новый корпус поликлиники.