Памятник в Химках включили в коллекцию карт «Стрелка» к 9 Мая

Памятник «Подвиг милосердия», который находится в Химках, был включен в лимитированную коллекцию карт «Стрелка» к 9 Мая. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Праздничная коллекция была выпущена тиражом 19,5 тыс. экземпляров. В серию вошло 39 дизайн-макетов. Каждая карта посвящена одному из подмосковных памятников Великой Отечественной войны.

Памятник «Подвиг милосердия» расположен на территории сквера Марии Рубцовой. Он был открыт в мае 2005 года. Моделью при создании образа медсестры стала уроженка Химок Мария Семикова, которая прошла войну от самого начала до Победы.

Ранее в администрации округа рассказали, что в Химках состоится патриотический концерт.