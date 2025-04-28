Патриотический концерт пройдет в Химках. Мероприятие будет посвящено памятной дате принятия постановления о создании школ рабочей молодежи в 1944 году.

Цель создания школ рабочей молодежи заключалась в подготовке кадров для промышленности и сельского хозяйства, что имело огромное значение в условиях послевоенного восстановления экономики.

В рамках концерта школьники и воспитанники детских садов представят тематические творческие номера. Также состоится беседа о поддержке участников спецоперации и членов их семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о концерте для женщин-военнослужащих и семей защитников Отечества, который состоялся в регионе.