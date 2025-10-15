Парк «Дружба» откроется после благоустройства в Люберцах на этой неделе. О результатах работ рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Площадь парка составляет более 41 га. Из них 23 га занимает озеро Черное. Остальная территория — благоустроенная прибрежная зона площадью 18,3 га.

На территории обновили мост Дружбы. Он связывает южный и северный берега озера. Мост оборудовали видеонаблюдением, обустроили перила и лестницы. В парке были созданы игровые площадки, зоны для занятий спортом, зоны отдыха, смотровые площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве областных скверов и аллей.