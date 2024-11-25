Пассажиры «Мострансавто» с начала года совершили более 440 млн поездок

Пассажиры автобусов АО «Мострансавто» с начала года совершили более 440 миллионов поездок, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года в транспортных средствах предприятия было зафиксировано на 13% меньше поездок.

Чаще всего поездки регистрировали соцкартами — таким образом было совершено 206 миллионов поездок. На втором месте по популярности оплата поездок банковскими картами — зарегистрировано свыше 140 миллионов транзакций. Транспортными картами пассажиры оплатили 93 миллиона поездок.

Наибольшей популярностью среди пассажиров пользовались маршруты филиала №10 в Королеве. С января на них зафиксировали 63 миллиона поездок.