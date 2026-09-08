Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 753 тыс. поездок на автобусах «Лето в Подмосковье»
На автобусах «Лето в Подмосковье» за сезон зафиксировали более 753 тыс. поездок
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Пассажиры АО «Мострансавто» за сезон совершили свыше 753 тыс. поездок на автобусах «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В большинстве случаев пассажиры оплачивали проезд социальными картами. Таким образом было оплачено более 320 тыс. поездок. Банковскими картами оплатили свыше 293 тыс. поездок, транспортными — около 137 тыс.
В этом сезоне в регионе курсировали 40 брендированных автобусов большого класса.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году «Мострансавто» передадут более 200 новых автобусов.