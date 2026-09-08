Долина отсудила ₽114 млн у курьеров-мошенников

Суд встал на сторону народной артистки РФ Ларисы Долиной, которую в 2024 году обманули телефонные мошенники. Как сообщило РИА Новости, суд признал виновными курьеров Анжелу Цырульникову и Андрея Основа, которые забирали деньги у певицы.

Отмечается, что суд постановил взыскать с них 114 млн 120 тысяч рублей, а также компенсировать расходы на государственную пошлину в размере 330 тысяч рублей. Общий ущерб, который Долина требует взыскать, составляет 176,1 миллиона рублей.

В ноябре 2025 года суд вынес приговор четырем фигурантам дела. Каждый из них получил от четырех до семи лет лишения свободы.

Напомним, 70-летняя певица стала жертвой аферистов, которые убедили ее передать наличные через курьеров. Злоумышленники действовали по известной схеме: убедили Долину продать свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках и перевести деньги на так называемые «безопасные счета». В результате артистка лишилась и жилья, и крупной суммы.

Ранее стало известно, что Лариса Долина будет жить в квартире пианиста-мошенника в Москве.