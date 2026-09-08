Представительница ГУФСИН Подмосковья вошла в число победителей всероссийского конкурса фоторабот

Сотрудница исправительной колонии № 5 ГУФСИН России по Московской области Елизавета Королева вошла в число победителей Всероссийского конкурса фоторабот «Код народов России».

Конкурс проводился среди сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы РФ и членов их семей. Победителей определили в номинациях «Лица и поколения», «Живая традиция», «Жизненный уклад», «Крупным планом», «Взгляд в будущее».

На региональном этапе в Подмосковье свои работы представили сотрудники 11 подведомственных учреждений. Лучшие работы были направлены во ФСИН России. В результате Елизавета Королева одержала победу в номинации «Живая традиция».