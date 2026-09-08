Личинки в грибах — не яд, но и не добавка: врач о том, какие червивые грибы можно есть

Любой грибник хотя бы раз сталкивался с дилеммой: выбросить червивый гриб или все же приготовить. Гастроэнтеролог Лилия Титова в беседе с Здоровьем Mail объяснила , в каких случаях поврежденные экземпляры безопасны, а когда от них лучше избавиться.

По словам врача, в грибах обитают не черви, а личинки насекомых. Их присутствие не превращает съедобный гриб в ядовитый. Мнение о том, что личинки выделяют токсины, способные вызвать отравление, не имеет подтверждений. Однако полностью безопасными червивые грибы считать нельзя. Поврежденная ткань быстрее загрязняется микробами и портится. Особенно это касается старых, мягких, слизистых экземпляров с неприятным запахом — их лучше сразу выбросить.

Наличие личинок не служит признаком съедобности. Ядовитые грибы могут выглядеть привлекательно и не содержать червей. Если же гриб точно определен как съедобный, без признаков гниения, поврежденные участки можно удалить, а сам гриб подвергнуть термической обработке. Сильно поврежденные, размягченные или подгнившие грибы безопаснее не употреблять. Что касается самих личинок — формально они содержат белок, но воспринимать их как полезную добавку к пище не стоит.

«При употреблении грибов гораздо важнее убедиться в правильной идентификации вида и отсутствии признаков порчи», — отметила медик.

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