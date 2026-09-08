«Оснований для смягчения нет»: прокуратура выступила против пересмотра приговора Артему Чекалину

Напомним, Гагаринский районный суд столицы приговорил его к семи годам лишения свободы и штрафу в размере более ₽194 млн. Чекалин был признан виновным по делу о незаконных валютных операциях. По версии следствия, он вывел за рубеж более ₽250 млн в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на счета нерезидентов.

Апелляционные жалобы на приговор подала защита Чекалина. Мосгорсуд должен рассмотреть их 28 сентября. Однако гособвинитель уже заявил, что не видит оснований для изменения решения суда первой инстанции. Прокуратура считает назначенное наказание справедливым и соразмерным тяжести совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что гособвинение потребовало ужесточить приговор бывшей жене Артема Чекалина Лерчек.