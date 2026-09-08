Подмосковные борцы завоевали пять наград на турнире памяти Парфенова

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей — золотую, две серебряные и две бронзовые — на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Турнир памяти Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта А. И. Парфенова», которые прошли с 3 по 6 сентября в городе Бор (Нижегородская область). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в весовой категории до 45 кг Дмитрий Тельпиз (СШОР «Космос», Подольск) одержал победу, Мухаммад Салиев (СШОР «Люберцы»), — занял второе место. Денис Носов (СШОР «Космос», Подольск) разделил третью ступень с борцом из Мурманской области.

В весе до 55 кг занял Арсений Исмаилов (СШОР «Космос», Подольск) оказался серебряным призером. Алий Балаев (СШОР по единоборствам, Химки) стал бронзовым призером в весовой категории до 71 кг.

Участниками турнира стали 552 спортсмена из 57 субъектов Российской Федерации, его провели в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.