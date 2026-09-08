У доски 37 лет: учитель из Балашихи превратила математику в игру и воспитала чемпионов

Учитель начальных классов балашихинской гимназии № 1 имени А. В. Баландина Александра Попова отдала школе 37 лет. В 2026 году она стала победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям, сообщил REGIONS.

В основе методики педагога — отказ от зубрежки. Вместо заучивания формул она использует игровые форматы и нестандартные задачи. Это помогает детям преодолеть страх перед математикой.

Воспитанники Поповой с 2022 года систематически попадают в число призеров Российской Ассоциации интеллектуальных клубов, соревнуясь в дисциплинах «Ворошиловский стрелок» и «Что? Где? Когда?». В сезоне 2024/2025 команда завоевала золото на турнире Физтех-лицея имени Капицы. В 2025 году одержала победу в математических боях Балашихинской лиги. В 2026-м коллектив «Созвездие знаний» стал абсолютным чемпионом фестиваля «Интеллект + творчество», а состав «Два плюс два» вошел в пятерку сильнейших на турнире «Взлет».

Александра Попова также выступает наставником для молодых педагогов в проекте «Математические классы Подмосковья». В новом учебном году она планирует добавить в программу элементы программирования и робототехники, чтобы подготовить команду к всероссийскому этапу «Взлета».

Ранее сообщалось, что школьнику из Подмосковья передали подарок от премьер-министра России.