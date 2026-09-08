Ученые МФТИ создали виртуальный инструмент для оценки противоопухолевых молекул до синтеза

Исследователи из Московского физико-технического института, расположенного в Долгопрудном, разработали компьютерный инструмент, позволяющий оценивать эффективность будущих противоопухолевых препаратов еще до их синтеза, сообщил REGIONS.

С помощью виртуального моделирования специалисты определяют, насколько избирательно молекула будет воздействовать на целевой белок, что в перспективе поможет создавать лекарства с меньшим количеством побочных эффектов.

Одна из главных трудностей в противоопухолевой терапии связана с почти полной идентичностью белков CDK1 и CDK2, которые регулируют деление клеток. Их структуры совпадают на девяносто процентов, из-за чего лекарственные молекулы часто взаимодействуют с обоими белками, снижая точность лечения.

Ученые МФТИ совместно с коллегами из МГУ провели компьютерное моделирование взаимодействия четырех селективных ингибиторов с этими белками. Проанализировав тысячи молекулярных контактов, они выделили два ключевых участка - аланин-31 и лизин-33, которые позволяют препарату различать почти идентичные белки.

«Эти закономерности позволили нам сформулировать рекомендации, которые могут помочь при проектировании новых селективных ингибиторов», — рассказал заведующий лабораторией структурно-функциональных исследований инновационных противоопухолевых средств Института биофизики будущего МФТИ Филипп Максимов.

На основе расчетов исследователи сформулировали рекомендации по изменению химической структуры будущих соединений. Новый подход дает возможность проверять перспективность молекул в виртуальной среде до лабораторных испытаний, что может ускорить разработку лекарств и снизить затраты на исследования. Следующий этап — экспериментальная проверка полученных рекомендаций и создание соединений с улучшенной избирательностью.

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