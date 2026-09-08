В Раменском на трассе RDRC Racepark прошло Гран-при Москвы по дрифту 2026, сильнейшие пилоты России соревновались в течение двух дней. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Победу одержал Евгений Крошилов на автомобиле Nissan 200SX мощностью 520 лошадиных сил. В финале он опередил Николая Горковенко на BMW M2 мощностью 750 л.с., занявшего второе место. Бронзовым призером стал Кирилл Шолдан на BMW 3-Series мощностью 450 л.с.

На территории автодрома также провели автомобильную выставку, гонки на симуляторах, дрифт-такси, обустроили детские зоны и зона воркаута. Состязания прошли в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.