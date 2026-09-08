Не сохранить, а преумножить: куда вложить ₽500 тыс. сегодня с максимальной выгодой

Осенью 2026 года банковский вклад остается одним из самых понятных вариантов для тех, кто хочет сохранить сбережения и получить фиксированный доход. При текущих ставках ₽500 тыс. можно разместить на коротком вкладе примерно под 15% годовых, не принимая на себя рыночный риск. Куда лучше направить деньги, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый эксперт Роман Калинкин.

«Если у человека есть свободные ₽500 тыс. и он не готов рисковать основной суммой, я бы сейчас в первую очередь рассматривал вклад на три-шесть месяцев. Например, при ставке 15% и размещении ₽500 тыс. на полгода доход составит около ₽37,5 тыс. до налогообложения. То есть к концу срока на счете будет примерно ₽537,5 тыс.», — отметил эксперт.

При этом конкретные ставки банки могут менять, а максимальная доходность нередко предлагается новым клиентам или на ограниченный срок. По состоянию на начало сентября в предложениях банков встречаются ставки до 15–16% годовых для вкладов, доступных при сумме ₽500 тыс.

«Не стоит гнаться за обещанием 20–30% годовых, если за такой цифрой стоят жесткие условия или очень короткий срок. Гораздо важнее посмотреть на реальную доходность за весь период, возможность досрочного снятия и требования банка. Если деньги могут понадобиться зимой, разумнее выбрать короткий вклад, а не запирать их на несколько лет», — пояснил Калинкин.

Эксперт также посоветовал не вкладывать все сбережения в инструменты с высоким риском, если эти ₽500 тыс. являются финансовой подушкой. Для денег, которые могут понадобиться в ближайшие месяцы, банковский вклад или накопительный счет остается более предсказуемым вариантом. При этом ставки по накопительным счетам в сентябре в отдельных банках также доходят примерно до 15,5%, но повышенный процент может действовать только первые два-три месяца.

Банк России 11 сентября проведет очередное заседание по ключевой ставке, и главным вопросом для рынка остается дальнейшее направление денежно-кредитной политики. Несмотря на замедление инфляции, регулятор сталкивается с рядом рисков — от ситуации на топливном рынке до роста бюджетных расходов. Как рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий, наиболее вероятный сценарий — сохранение ставки на текущем уровне, а возможное снижение будет осторожным и ограниченным.