Взрывотехники «Мособлпожспаса» обезвредили три снаряда военных времен, обнаруженные в Рузе
Спасатели в Рузе обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены в деревне Слобода в Рузе.
Об опасной находке сообщили местные жители, которые обнаружили боеприпасы во время проведения земляных работ на участке. На место были вызваны спасатели.
Специалисты идентифицировали находки как один 122-миллиметровый артиллерийский снаряд и две ручные гранаты РГД-33 времен Великой Отечественной войны.
Боеприпасы вывезли на полигон и обезвредили с соблюдением техники безопасности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей.