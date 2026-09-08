Взрывотехники «Мособлпожспаса» обезвредили три снаряда военных времен, обнаруженные в Рузе

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены в деревне Слобода в Рузе.

Об опасной находке сообщили местные жители, которые обнаружили боеприпасы во время проведения земляных работ на участке. На место были вызваны спасатели.

Специалисты идентифицировали находки как один 122-миллиметровый артиллерийский снаряд и две ручные гранаты РГД-33 времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы вывезли на полигон и обезвредили с соблюдением техники безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей.