Политолог Мендкович планирует обратиться в МИД РФ из-за задержаний пророссийских блогеров в Казахстане

Власти Казахстана задержали блогеров, известных своей пророссийской позицией. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, максимальное наказание по которым достигает семи лет лишения свободы. Комментарий по поводу сложившейся ситуации и реакции Москвы дал политолог Никита Мендкович, сообщает ВФокусе Mail.

Как пояснил эксперт, кампания против медиа в республике ведется системно и не ограничивается одной идеологической группой. Ранее под удар попадали прозападные издания, их сотрудники получали реальные сроки, велись преследования националистов.

Однако сейчас, по его наблюдениям, фокус сместился на сторонников евразийской интеграции и сотрудничества с Россией. В кулуарах обсуждается вероятность новых уголовных дел — якобы спецслужбы уже изучают материалы нескольких активистов, активно противодействующих переписыванию истории.

Мендкович сообщил о планах направить обращения в МИД России, Россотрудничество и профильные структуры. Политолог настаивает: игнорировать подобные действия нельзя. Он убежден, что репрессии в отношении блогеров, чьи взгляды разделяет значительная часть казахстанцев, угрожают внутренней стабильности и могут спровоцировать рост напряженности как внутри страны, так и в отношениях с Россией.

«За последние несколько лет произошла целая серия арестов блогеров, которых считали дружественными по отношению к России. В Казахстане — как минимум четыре случая, с учетом двух последних арестов», — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что журналисты убедились в отсутствии сборов на границе России и Казахстана.