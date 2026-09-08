Ядерный кубок снова уехал в Дубну: ученые опередили соперников на 200 баллов

Коллектив Объединенного института ядерных исследований из Дубны во второй раз подряд становится обладателем Ядерного кубка. Главный приз Ядерного фестиваля вновь отправляется в подмосковный наукоград, причем с внушительным перевесом: дубненские ученые обошли ближайших конкурентов на 200 баллов, сообщил REGIONS.

Сам Ядерный фестиваль уже давно утвердился в качестве центрального ежегодного события для научного сообщества России. В 2026 году его масштабная площадка была развернута на территории базы отдыха «Волга», расположенной в Тверской области. Мероприятие собрало около тысячи участников — молодых исследователей, аспирантов и студентов из ведущих организаций отрасли, среди которых значатся госкорпорация «Росатом», Московский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, а также, разумеется, сам ОИЯИ.

Ядерный кубок выступает в качестве центрального соревнования форума. Он проверяет команды не только на глубину познаний в точных дисциплинах, по сути представляя собой полноценное многоборье. Устроители мероприятия сознательно расширяют границы привычных академических испытаний, стремясь выявить наиболее разносторонние и сыгранные коллективы.

В нынешнем году соревновательная программа развернулась по 16 направлениям. Участникам предстояло искать нешаблонные решения логических головоломок, соревноваться в физической подготовке, монтировать видеоролики и показывать навыки сценического перевоплощения. По итогам всех этапов именно дубненская команда продемонстрировала наилучшие результаты, позволившие ей с большим преимуществом сохранить трофей за собой.

Ранее сообщалось, что команда балашихинского учителя Поповой взяла золото на Физтех-лицее.