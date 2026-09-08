Работники «Мособлпожспаса» помогли женщине с ребенком, которые заблудились в лесу

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли женщине с ребенком, которые заблудились в лесу в Павловском Посаде. Инцидент произошел вблизи СНТ «Химик».

В Систему-112 Подмосковья позвонили родственники заблудившихся. Они рассказали, что жительница 1984 года рождения и ее дочь 2015 года рождения пошли в лес за грибами и не вернулись.

Спасатели оперативно прибыли в район поиска и принялись прочесывать лес. Спустя 1,5 часа заблудившиеся были найдены. Они находились у лесной просеки. Девочка замерзла и была в состоянии легкого переохлаждения. Специалисты напоили ее горячим чаем и укрыли теплым одеялом. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.