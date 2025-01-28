Пассажиры Подмосковья оплатили проезд в автобусах Мострансавто «Стрелкой» более 4 млн раз

С начала 2025 года жители и гости Подмосковья оплачивали проезд в автобусах АО «Мострансавто» с помощью транспортных карт «Стрелка» более 4,4 млн раз, на эти карты приходится более 13% от общего количества трансакций без учета социальных карт. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в среднем пассажиры совершают по «Стрелке» около 164 тыс. операций в день. Наиболее популярными маршрутами у них являются МАП № 10 города Королев, МАП № 12 города Ногинск и МАП № 8 города Химки. Помимо этого, оплатить проезд можно банковскими картами и транспортными картами «Тройка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.