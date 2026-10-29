Кисляк может побить трансферный рекорд России: куда уедет полузащитник ЦСКА

Разговоры о том, что полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в скором времени может перебраться в сильный европейский клуб, ведутся как минимум два года, и интерес к 21-летнему центрхаву только усиливается. Очевидно, что переезд — вопрос ближайшего времени и денег, которые предложат за армейца.

Значимость Кисляка для ЦСКА

Матвей Кисляк ворвался в основу армейского клуба зимой 2024 года. С тех пор он успел провести за ЦСКА 99 матчей, забил 13 мячей и сделал 12 ассистов. Впрочем, его позиция не предполагает больших цифр в плане результативности. Скажем, испанец Родри еще меньше задействован в завершении атак своих команд, что не помешало ему получить «Золотой мяч» в 2024 году.

ЦСКА довольно неожиданно оказался в группе лидеров в этом сезоне РПЛ. Молодой команде с тренером-дебютантом Дмитрием Игдисамовым прочили, скорее, место в середине таблицы. Возможно, ЦСКА и был бы середняком, не будь у него Кисляка.

Полузащитник выполняет гигантский объем черновой работы в обороне и разгоняет атаки команды. Уже сейчас Кисляк — фундаментальный футболист, который склеивает всю игру команды. Самый характерный пример — матч с «Акроном» в конце августа. ЦСКА быстро повел в счете, но на 20-й минуте потерял Кисляка из-за повреждения — игра команды мгновенно разладилась, в итоге ЦСКА не без труда спас ничью (2:2).

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Понятно, что ЦСКА не очень-то заинтересован в продаже своего лидера, но в конце концов сумма предложения заставит руководство армейцев сдаться. Тем более, что и сам Кисляк готовиться к игре в Европе. По словам агента Александра Маньякова, футболист учит английский и испанский языки.

Кто претендует на Кисляка

Тот же Маньяков сообщил, что за Кисляка бьется вся «большая турецкая четверка» — «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» и «Трабзонспор». «Бешикташ» обхаживает футболиста уже год и по-прежнему считается самым предметным интересантом. Осенью в гонку вступил и «Галатасарай» — после удачного трансфера Алексея Батракова из «Локомотива» возник соблазн создать центральную ось из молодых российских талантов.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Летом сообщалось об интересе со стороны ПСЖ и «Наполи», хотя, похоже, Кисляк был в очень широком круге футболистов, которых рассматривали эти клубы, поэтому до конкретики не доходило.

Маньяков отмечает, что звонки и сообщения по поводу Кисляка поступают ему, и в клуб в большом количестве. Ближе к открытию зимнего трансферного окна число клубов с конкретными предложениями должно увеличиться.

Сколько стоит Кисляк

В августе Алексей Батраков уехал в «Галатасарай» за €25 млн. Самый дорогой трансфер российского футбола — переход Александра Головина из ЦСКА в «Монако» в 2018 году за €30 млн. Кисляк может побить этот рекорд.

Разные источники сообщали о €35 млн и даже о €40 млн. ЦСКА намерен заработать на игроке по максимуму и вряд ли согласится на схемы с рассрочкой. Бонус за последующую перепродажу также наверняка будет вшит в контракт.

Сооснователь и партнер Ultimate Sports, футбольный агент Марат Хинчагов заявил «Совспорту», что цена за Кисляка может быть еще выше.

«На мой взгляд, серьезные клубы покупают не то, что футболист есть сейчас, а то, кем он станет завтра. Поэтому, может быть, на сегодняшний день Кисляк стоит 25 млн, но как потенциал он может стоить и 50, и 60, и 70, и 100 млн. Поэтому вполне возможна любая цена», — сказал Хинчагов.

Позиция ЦСКА

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что продажа Кисляка возможна только при получении достойного предложения.

«Это здорово, что футболист ставит перед собой такие амбициозные цели — играть в Европе, но всему свое время. Это, безусловно, не ограничение пожизненное, но мы считаем, что за игрока уровня Матвея должно быть достойное предложение — и с точки зрения дальнейшей карьеры, и с точки зрения оценки трансферной суммы», — сказал Бабаев.

Сам Кисляк максимально аккуратно высказывается о своем будущем, но в его словах сквозит уверенность в том, что в скором времени он будет выступать за европейский клуб уровня Лиги чемпионов.