Памятка Минздрава: как правильно проверить человека на нарушение кровотока
Невролог Шамалов: четыре буквы помогут спасти жизнь человеку при инсульте
Главный внештатный невролог Министерства здравоохранения РФ Николай Шамалов в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом, отмечаемого 29 октября, напомнил о простом способе экспресс-диагностики опасного состояния в бытовых условиях. По словам специалиста, запоминание правила «УДАР» — расшифровываемого как «Улыбка», «Движение», «Артикуляция» и «Решение» — позволяет мгновенно распознать наиболее распространенные признаки нарушения мозгового кровообращения. При вызове скорой помощи в первые часы терапевтического окна шансы на спасение жизни и предотвращение тяжелой инвалидности возрастают кратно. Об этом пишет РИА Новости.
Методика быстрой оценки состояния больного строится на проверке базовых функций головного мозга, страдающих при острой ишемии или кровоизлиянии. Первая буква «У» обозначает симптом «Улыбка»: если попросить человека улыбнуться, при инсульте уголок рта с пораженной стороны опускается, приводя к асимметрии лица. Буква «Д» указывает на «Движение» — пострадавшему предлагают одновременно поднять обе руки перед собой: одна из них при парезе опускается, слабеет или вовсе не поднимается.
Третий ключевой элемент — буква «А» («Артикуляция») — выражается в нарушении речи. Человек с инсультом произносит слова невнятно, путает слоги или перестает воспринимать обращенную к нему речь. Последняя буква «Р» означает «Решение»: при обнаружении хотя бы одного из перечисленных проявлений необходимо незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи по телефонам 103 или 112, поскольку у врачей есть всего 4,5 часа для проведения эффективной тромболитической терапии.
Вместе с тем Николай Шамалов подчеркнул, что тест «УДАР» покрывает большинство, но не 100% клиник. К менее очевидным симптомам относятся резкая спутанность сознания, дезориентация, впервые возникший судорожный приступ и интенсивная кинжальная головная боль, часто сигнализирующая о геморрагическом инсульте (кровоизлиянии).