Памятка Минздрава: как правильно проверить человека на нарушение кровотока

Главный внештатный невролог Министерства здравоохранения РФ Николай Шамалов в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом, отмечаемого 29 октября, напомнил о простом способе экспресс-диагностики опасного состояния в бытовых условиях. По словам специалиста, запоминание правила «УДАР» — расшифровываемого как «Улыбка», «Движение», «Артикуляция» и «Решение» — позволяет мгновенно распознать наиболее распространенные признаки нарушения мозгового кровообращения. При вызове скорой помощи в первые часы терапевтического окна шансы на спасение жизни и предотвращение тяжелой инвалидности возрастают кратно. Об этом пишет РИА Новости .

Методика быстрой оценки состояния больного строится на проверке базовых функций головного мозга, страдающих при острой ишемии или кровоизлиянии. Первая буква «У» обозначает симптом «Улыбка»: если попросить человека улыбнуться, при инсульте уголок рта с пораженной стороны опускается, приводя к асимметрии лица. Буква «Д» указывает на «Движение» — пострадавшему предлагают одновременно поднять обе руки перед собой: одна из них при парезе опускается, слабеет или вовсе не поднимается.

Третий ключевой элемент — буква «А» («Артикуляция») — выражается в нарушении речи. Человек с инсультом произносит слова невнятно, путает слоги или перестает воспринимать обращенную к нему речь. Последняя буква «Р» означает «Решение»: при обнаружении хотя бы одного из перечисленных проявлений необходимо незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи по телефонам 103 или 112, поскольку у врачей есть всего 4,5 часа для проведения эффективной тромболитической терапии.

Вместе с тем Николай Шамалов подчеркнул, что тест «УДАР» покрывает большинство, но не 100% клиник. К менее очевидным симптомам относятся резкая спутанность сознания, дезориентация, впервые возникший судорожный приступ и интенсивная кинжальная головная боль, часто сигнализирующая о геморрагическом инсульте (кровоизлиянии).