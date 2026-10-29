Отключение навигаторов: раллист рассказал, как не заблудиться в Москве без навигатора

Обладатель Кубка России по ралли-рейдам и участник марафона «Шелковый путь» Иван Безденежных в эфире «Радио РБК» поделился профессиональными лайфхаками по ориентации на дорогах мегаполиса в условиях отключения или глушения сигналов GPS. На фоне периодических сбоев в работе спутниковой навигации в Москве автогонщик призвал водителей отказаться от ведения по активному маршруту и тренировать навык визуальной «привязки» к местности. По словам эксперта, эффективная навигация в столице возможна за счет изучения дорожных знаков, архитектурных доминант и оценки расстояний на глаз. Об этом информирует РБК .

Раллийный штурман подчеркнул, что регулярная работа с картами без включения голоса и автоматического ведения — лучший способ развить зрительную память и внимание. Вместо слепого следования за стрелкой на экране водителям рекомендуется заранее просматривать ключевые развязки и использовать режим статичной карты, прокладывая путь от начальной до конечной точки самостоятельно. Такой подход позволяет не теряться при резком исчезновении сигнала ГЛОНАСС/GPS.

В качестве надежных ориентационных реперов Безденежных предлагает использовать своеобразные здания, исторические сооружения, АЗС, крупные перекрестки и светофорные объекты. В условиях плотной московской застройки именно уникальная архитектура служит идеальной привязкой для определения своего местоположения. Параллельно водитель обязан непрерывно мониторить дорожные знаки, определяющие разрешенные направления движения по полосам, что предотвращает случайные выезды на «выделенки» или под запрещающие знаки.

Говоря о загородных трассах, штурман отметил, что вне крупных агломераций мобильная связь и спутниковый сигнал обычно работают стабильнее. При этом легендарный «внутренний компас» спортсмен назвал скорее мифом, заметив, что реальный опыт раллийных гонок выбатывает лишь точный глазомер для оценки расстояний до поворотов или столбов. Электронный компас или бумажные атласы автогонщик назвал рабочей классикой, однако ключевым фактором безопасности на дорогах столицы остается осознанное вождение.