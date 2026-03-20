Пассажиры Подмосковья совершили более 102 млн поездок в автобусах Мострансавто

С января 2026 года пассажиры автобусов АО «Мострансавто» совершили более 102 млн поездок, в среднем в будний день марта проезд фиксировали более 1,4 млн раз. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что более 46 млн поездок совершили с использованием социальных карт жителя Московской области и Москвы, свыше 34 млн - банковских карт. Еще более 20 млн трансакций пришлось на долю транспортных карт «Стрелка» и «Тройка».

Среди самых популярных маршрутов оказались МАП № 10 г. Королев, МАП № 11 и МАП № 12 г. Ногинск. Самым востребованным маршрутом оказался № 368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)» с результатом в 1 млн поездок.

