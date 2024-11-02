Пассажиры Подмосковья совершили более сорока миллионов поездок в автобусах Мострансавто за месяц

В октябре 2024 года пассажиры АО «Мострансавто» совершили в автобусах предприятия более 43 миллионов поездок, что почти на 2% больше в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее число поездок жители и гости Подмосковья совершили 3 октября — почти 1,7 миллиона. В число самых популярных маршрутов в прошлом месяце оказались МАП № 10 города Королев, МАП № 11 города Балашиха и МАП № 5 города Подольск.

В ведомстве добавили, что чаще всего пассажиры фиксировали поездки с помощью социальных карт — почти 20 миллионов операций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.