Пациентам Подольской детской больницы рассказали о правильном питании

В Подольской детской больнице в рамках Всемирного дня здорового питания провели тематическую беседу для маленьких пациентов стационара. Об этом сообщили в администрации Подольска.

Беседу в больнице Подольска провела детский эндокринолог Екатерина Голубева. Она рассказала детям, в чем заключаются принципы здорового питания, сколько раз в день нужно есть, почему важны физические нагрузки и соблюдение режима.

«Организму необходимо предоставить достаточное количество и белка, и жиров, и углеводов. Зеленые яблоки, а также пастила из яблок – это пример правильного перекуса между основными приемами пищи», — подчеркнула врач.

