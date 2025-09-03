Губернатор Воробьев рассказал о развитии детского здравоохранения в Подмосковье

В Подмосковье уделяют особое внимание развитию детского здравоохранения. Об этом в своих социальных сетях по итогам VI Съезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Флагман — ДКЦ им. Рошаля в Красногорске. За год здесь прошли лечение почти 30 тыс. детей, проведено более 16 тыс. операций, а консультации получили 182 тыс. ребят — в том числе из других регионов. Центр критических состояний провел почти 3 тыс. консультаций и более 800 выездов», – написал он.

По его словам, более половины всей оказываемой там помощи приходится на высокотехнологичную. 1 сентября филиал ДКЦ открылся в Ромашково. Там установили высокотехнологичное оборудование, включая МРТ, КТ, работают ведущие специалисты. К октябрю планируется расширить лечение до 40 профилей и открыть центр компетенций для лечения сложных заболеваний.

Губернатор отметил, что в регионе насчитывается почти 1,8 млн детей, ежегодно здесь рождаются более 70 тыс. новорожденных. Для этого функционируют семь перинатальных центров высшего уровня, в 2027-м – откроется новый корпус в Видном.

Воробьев также напомнил, что три года назад по инициативе подмосковного педиатра Павла Бережанского и при поддержке президента России Владимира Путина был запущен проект «Наш участковый врач».

«Благодаря психологической поддержке, наставничеству и стажировкам более 300 молодых специалистов успешно адаптировались. Спасибо Нисо Джумаевне Одинаевой и команде НИКИ детства за поддержку коллег из 44 регионов», – добавил Воробьев.

В рамках работы над развитием этой сферы продолжается обновление учреждений. Так, ведется ремонт центра охраны материнства в Люберцах, строятся новые детские поликлиники в Пушкино, Чехове, Звенигороде, Дубне.

