Пенсионеры в Подмосковье автоматически получили увеличенную доплату к пенсии

Пенсионеры в регионе автоматически получили увеличенную доплату к пенсии до 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Получить доплату могут одинокие жители региона в возрасте от 65 лет или семьи пенсионеров с регистрацией в области более 10 лет.

Мера поддержки будет оказана примерно 35 тысячам подмосковных пенсионеров.

В министерстве добавили, что обычно доплата поступает на счет не в один день с пенсией, а немного позже.