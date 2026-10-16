Передовой опыт Подмосковья в цифровизации энергетики получил высокую оценку на РЭН-2026

Московская область представила передовой опыт цифровизации энергетической инфраструктуры на Международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2026». В ходе отраслевой дискуссии «Кто управляет данными, тот управляет ТЭК: новая модель взаимодействия государства и бизнеса» подмосковные решения получили положительную оценку. Участники отметили практический опыт региона в создании цифрового двойника и предложили рассмотреть Московскую область в качестве площадки для обмена лучшими практиками цифровизации.

О действующих цифровых решениях и перспективах их развития рассказал заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Крашенинников.

Сегодня в Подмосковье цифровизация выходит за рамки мониторинга отдельных объектов. Регион формирует единую систему управления инженерной инфраструктурой – ГИС «Инженерные сети», которая объединяет информацию о тепловых, электрических, газовых сетях, системах водоснабжения и водоотведения. Она позволяет видеть состояние инфраструктуры, анализировать работу оборудования, моделировать аварийные ситуации и использовать полученные данные при планировании модернизации.

«Мы уже видим практический результат применения цифрового двойника. В этом году вошли в отопительный период, наблюдая в единой системе, как запускаются источники и как тепло доходит до потребителей. Но цифровизация – это не только технологии. Прежде всего, это работа с данными, их достоверностью и систематизацией. Именно такой подход позволяет объединять различные инженерные системы и переходить к автоматизации управления», – отметил в ходе дискуссии заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Крашенинников.

В отопительном сезоне 2026–2027 годов регион впервые применил цифровой двойник для сквозного контроля подачи тепла – от запуска котельной до поступления теплоносителя непосредственно в многоквартирный дом. Показания приборов позволяют отслеживать температуру и давление в системе, выявлять отклонения и определять участки, требующие внимания специалистов. В систему мониторинга включены более 4 тысячи приборов телеметрии. Благодаря цифровым инструментам подача тепла в дома подтверждается автоматически.

Развитие цифровой инфраструктуры региона ведётся во взаимодействии с крупнейшими ресурсоснабжающими и сетевыми организациями, в том числе «Россети Московский регион», «Мособлэнерго» и «Мособлгаз». Объединение данных позволяет формировать более полную картину состояния инженерных систем и повышать эффективность совместной работы.

В ходе дискуссии Дмитрий Крашенинников обозначил перспективную задачу на 2027 год – добиться сокращения технологических нарушений не менее чем на 30% за счёт применения цифрового двойника.

Накопленный в Московской области опыт представляет интерес для других регионов России. По разнообразию территорий и характеру застройки Подмосковье можно назвать моделью страны. Здесь соседствуют крупные города и небольшие населённые пункты, районы высотной и малоэтажной застройки, территории с высокой плотностью населения и удалённые поселения. Соответственно, различаются масштабы, конфигурация и условия эксплуатации инженерной инфраструктуры. Это позволяет проверять эффективность цифровых инструментов в самых разных условиях, отрабатывать универсальные подходы к управлению сетями и формировать решения, которые впоследствии могут быть адаптированы к особенностям других регионов России. Участники отраслевой дискуссии подчеркнули важность обмена уже работающими цифровыми решениями и формирования общих подходов к их дальнейшему развитию.