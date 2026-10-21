Второй этап операции «Нелегал» завершился в Московской области

Второй этап операции «Нелегал» завершился в Подмосковье. О его итогах рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В результате проверок было пресечено более 16,1 тыс. административных правонарушений в сфере миграции.

Всего было составлено свыше 10,8 тыс. протоколов за нарушение режима пребывания в России, более 1,6 тыс. протоколов за незаконное осуществление трудовой деятельности, около 2,3 тыс. протоколов за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности, 629 протоколов за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.

Также было возбуждено 173 уголовных дела по преступлениям в сфере миграции. Более 6,5 тыс. иностранцев обязали покинуть пределы страны. Приняли более 18,6 тыс. решений о не разрешении иностранцам въезда на территорию РФ. Кроме того, были найдены семь человек, которые находились в федеральном и межгосударственном розыске. Общая сумма штрафов составила ₽255,6 млн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации надзорной деятельности.