28 тысяч игрушечных уток упали в океан и случайно стали участниками огромного научного эксперимента

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В 1992 году во время шторма в северной части Тихого океана с грузового судна выпал контейнер почти с 29 тысячами пластиковых игрушек для ванны, пишет Upworthy. Желтые утки, красные бобры, зеленые лягушки и синие черепахи неожиданно превратились в огромный природный эксперимент, который помог ученым лучше понять движение океанских течений.

Первые игрушки нашли на берегах Аляски примерно через десять месяцев. Позже океанографы Кертис Эббесмайер и Джим Ингрэм начали собирать сообщения о новых находках и сравнивать их с моделями морских течений.

Со временем игрушки обнаруживали у берегов Австралии, Новой Зеландии, Южной Америки и Индонезии. Некоторые ушли далеко на север, попали в арктический лед, несколько лет дрейфовали вместе с ним, а затем после таяния льда продолжили путь в Северную Атлантику.

Для исследователей это оказался редкий шанс проверить, как предметы могут перемещаться по океану на огромные расстояния. Раньше для подобных наблюдений часто использовали бутылки с записками, но находили лишь небольшую часть из них.

История также наглядно показала, что происходит с пластиковым мусором в море. Он может годами путешествовать между континентами, накапливаться в разных районах и постепенно распадаться на все более мелкие частицы.

иностранная пресса

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