Главный тренер ЦСКА рассказал о подготовке к дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал «Чемпионату» о подготовке команды к дерби со «Спартаком». Матч 12-го тура РПЛ пройдет на «ВЭБ Арене» 25 октября.

Игдисамов отметил, что команда находится в хорошем состоянии, но настроение могло быть и получше: в предыдущем туре армейцы потерпели первое поражение в чемпионате, уступив «Динамо» со счетом 1:3.

«Все мысли об игре со «Спартаком». Опыт каждой игры полезен. Ориентируемся на наше взаимодействие. Матч с «Динамо» многое показал: построение атаки, моменты по обороне. В каждой фазе есть то, что можно улучшить. Бросим все силы, чтобы хорошо подготовиться к этой игре», — сказал Игдисамов.

Тренер ЦСКА заявил, что не видит проблемы в том, что матч со «Спартаком» из-за перебора карточек пропустит нападающий Лусиано Гонду.

После 11 туров ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ с 22 очками. «Спартак» располагается строчкой выше и имеет на одно очко больше.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что не планировал оставаться в футболе после завершения карьеры игрока.