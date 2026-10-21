Более 2 тыс. специалистов приняли участие в тренировочном ЕГЭ по английскому языку в Подмосковье

Тренировочный ЕГЭ по английскому языку и информатике провели в Подмосковье. В нем приняли участие более 2 тыс. специалистов, сообщает Министерство образования Московской области.

Цель тренировки — проверить технологическую готовность 218 пунктов проведения экзаменов и отработать процедуры проведения устной части экзамена по английскому языку и компьютерного ЕГЭ по информатике.

Во время тренировки специалисты проработали передачу экзаменационных материалов по сети в защищенном режиме, печать бланков в аудиториях пунктов проведения экзаменов, а также запись и ввод ответов участников в систему. Кроме того, были отработаны алгоритмы действий при возникновении технических сбоев.

В результате был подтвержден высокий уровень готовности специалистов к работе с новым программным обеспечением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил мультистобалльников региона с отличными результатами на ЕГЭ.