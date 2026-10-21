Кейт Мосс заметили в одиночестве на обеде в Лондоне

52-летнюю британскую супермодель Кейт Мосс заметили в Лондоне во время обеда в ресторане, сообщает lady.mail. Она выбрала повседневный, но стильный образ.

На Кейт был черный жакет Dior, джинсы Levi’s и сумка Bottega Veneta. Образ дополнили ремень, ботинки и массивные солнцезащитные очки. Мосс сидела на открытой террасе, читала журнал Louis Vuitton Magazine, а также разговаривала по телефону. Судя по кадрам, она выглядела расслабленной и наслаждалась свободным временем.

Это не единственный выход Мосс за последнее время. Недавно она вместе с дочерью Лилой посетила показ Saint Laurent «весна-лето 2027». Тогда модель была в длинном черном бархатном платье с ремнем и ботильонах на шнуровке.

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