Где на самом деле крестили Иисуса? Археолог указал на место, совпадающее с древними описаниями

Археолог Мохаммад Вахиб из Хашимитского университета в Иордании утверждает, что место крещения Иисуса могло находиться в Аль-Махтасе на восточном берегу реки Иордан, примерно в восьми километрах от Мертвого моря, пишет Daily Mail. В исследовании, опубликованном в Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies, он сопоставил данные раскопок с описаниями ранних паломников и библейскими текстами.

Во время раскопок здесь нашли церкви, купели для крещения, молитвенные помещения, мозаики и системы подачи воды. Самые ранние следы заселения относятся еще ко времени Иоанна Крестителя и Иисуса, а более поздние постройки показывают, что место много веков использовалось христианами.

Особенно важными Вахиб считает записи паломников IV–VI веков. Они указывали, что место крещения находилось примерно в пяти милях от точки, где Иордан впадает в Мертвое море, и это расстояние совпадает с расположением Аль-Махтаса.

Исследователь также ссылается на древнюю мозаичную карту из Мадабы, где места на восточном и западном берегах Иордана показаны отдельно. По его мнению, это поддерживает версию, что Вифания за Иорданом и Вифавара были разными местами.

При этом речь идет именно об археологической интерпретации, а не об окончательном доказательстве. Само событие крещения невозможно подтвердить напрямую, но совокупность раскопок, географии и древних описаний делает Аль-Махтас сильным кандидатом на это место.