Звезда «Жестоких игр» Сельма Блэр сделала заявление о своем алкоголизме

Daily Mail: Сельма Блэр заявила, что алкоголь помогал при рассеянном склерозе

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

54-летняя американская актриса Сельма Блэр, известная по роли Сесиль в фильме «Жестокие игры», оказалась в центре скандала. Актриса устроила дебош в самолете, сообщает Daily Mail.

По данным источников, она травмировала двух бортпроводников, полицейского и медсестру. Также утверждается, что Блэр якобы пыталась открыть дверь самолета. Актрису задержали, но вскоре выпустили под залог.

В подкасте, записанном до происшествия, Блэр признавалась, что долго употребляла алкоголь. По ее словам, спиртное помогало ей заглушить симптомы рассеянного склероза, тревожность и головные боли.

«А когда у тебя депрессия, это всегда будет провальным решением. Я всегда чувствовала себя уставшей и подавленной, и это было ужасно», — сказала Сельма.

Она отметила, что сейчас не ведет полностью трезвый образ жизни, но зависимость от спиртного уже не такая сильная, как раньше.

Реакция пользователей оказалась неоднозначной. Многие считают, что Блэр нужно строго наказать за поведение в самолете. Однако защитники актрисы связывают ее поступок с медицинским кризисом. По их мнению, проблемы со здоровьем и алкогольная зависимость могли спровоцировать такой срыв.

Ранее сообщалось, что бывший муж звезды «Женщины кошки» Холли Берри обвинил ее в издевательстве над их сыном.

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