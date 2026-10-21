В Московской области рассказали о возможностях портала «Спорт Подмосковья»

На портале «Спорт Подмосковья» жители могут найти информацию о спортивной инфраструктуре региона, там собраны сведения о более чем 500 спортивных объектах, 3,5 тыс. секциях для разных возрастов и уровней подготовки, 3,6 тыс. тренерах и инструкторах, а также 354 маршрутах для активного отдыха. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Кроме того, на портале можно узнать анонсы спортивных мероприятий в разделе «События», подобрать занятия с помощью удобного поиска секций с фильтрами в разделе «Адаптивный спорт» или воспользоваться электронным расписанием и сервисами в личном кабинете.

В 200 крупнейших ФОКах региона работают умные технологии, через камеры видеонаблюдения с ИИ считают загрузку объектов. ИИ-агент анализирует информацию и дает рекомендации: где добавить секции, а где скорректировать расписание. Все данные автоматически отправляются в систему «Мой спорт» и отображаются на дашборде. Это позволяет оценить часы пиковой посещаемости, свободные часы и резервы, а также грамотно перераспределить нагрузку на объект.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.