Передвижные ветеринарные пункты начнут работать в парках Подмосковья в мае. В течение месяца специалисты будут доступны в 46 локациях в 30 округах, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В мобильных пунктах можно будет зарегистрировать питомца, установить ему микрочип с уникальным номером, а также бесплатно вакцинировать от бешенства препаратом «Рабикан».

График работы и карта локаций доступны на региональном портале «Мой АПК». Пункты будут работать в течение всего теплого сезона.

