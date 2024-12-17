Первая оздоровительная программа для семей погибших бойцов СВО стартовала в Подмосковье

Первая оздоровительная программа для семей погибших бойцов спецоперации стартовала в Подмосковье, передает Министерство социального развития Московской области.

Программа начала действовать на базе оздоровительного комплекса «Литвиново». В рамках запуска на объекте отдыхают 34 семьи: это 34 женщины с 46 детьми. Они проведут в комплексе неделю.

Семьям выделены удобные номера с санузлом, предоставлено питание пять раз в день, организована насыщенная программа с творческими и спортивными мероприятиями.

В рамках программы семьи сопровождаются психологами, педагогами и спортивными инструкторами. Также на дежурстве находятся медики.