Первые партии аккумуляторов и инструментов для бойцов СВО собрали в Подольске

В Подольске в рамках акции «Подольск помогает» для участников СВО были собраны аккумуляторы, инструменты, одежда и продукты. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Груз собрали школы и предприятия округа. Он был доставлен в волонтерский центр Подольска для передачи бойцам.

Общегородской сбор гуманитарной помощи проводится в преддверии празднования Дня Победы. Он продлится до 25 апреля. Передать посылку могут все желающие по адресу: ул. Ульяновых, 1.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал об отправке второй фуры с гуманитарной помощью «Доброе дело» от предпринимателей региона.