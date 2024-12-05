Пилотный проект по использованию электронных путевых листов запустили в «Мострансавто»

АО «Мострансавто» запустило в Истринском филиале пилотный проект по использованию электронных путевых листов, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работать с цифровыми документами научили диспетчеров, инспекторов по профосмотрам водителей и механиков.

Документ создается на базе инфосистемы «1С: УР». В листах представлена информация о результатах медицинского осмотра водителей, маршрутах следования и техническом состоянии автобусов.

При этом все созданные путевые листы передают в Государственную инфосистему электронных перевозочных документов. В ней для всех документов формируются QR-коды.