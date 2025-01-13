Пьяный мужчина нанес ножевые ранения трем людям в магазине в Щелково

В одном из продуктовых магазинов Щелково пьяный мужчина нанес ножевые ранения трем людям. Злоумышленника задержали, передает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на Краснознаменской улице. В магазин зашел мужчина в состоянии опьянения. Внезапно он набросился на одного из покупателей и нанес ему удары ножом. После этого ранил еще двоих человек.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался житель Волгоградской области 2004 года рождения.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.