Пьяный мужчина нанес ножевые ранения трем людям в магазине в Щелково
В Щелково задержали пьяного мужчину, ранившего ножом трех человек в магазине
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В одном из продуктовых магазинов Щелково пьяный мужчина нанес ножевые ранения трем людям. Злоумышленника задержали, передает ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел на Краснознаменской улице. В магазин зашел мужчина в состоянии опьянения. Внезапно он набросился на одного из покупателей и нанес ему удары ножом. После этого ранил еще двоих человек.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался житель Волгоградской области 2004 года рождения.
Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.